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Зара рассказала, что в её семье есть свои особенности проведения фотосессий

Известная российская исполнительница Зара рассказала, что в её семье есть свои особенности проведения фотосессий. Как выяснилось,чаще всего трудности у фотографов возникают именно с усидчивостью сыновей певицы.

Зара рассказала, что в её семье есть свои особенности проведения фотосессий

Популярная в последнее время певица Зара поделилась с фанатами в Instagram коротким видеороликом с последней семейной фотосессии. В подписи к публикации знаменитость призналась, что фотографы всегда сталкиваются с определёнными трудностями во время съёмки, особенно, если снять нужно не только звезду, но и её детей.

Сыновья Зары, с её слов, довольно активные мальчики. Редко когда им удаётся в одно время успокоиться и не отвлекать друг друга, но иногда такие моменты всё же случаются. В комментариях к видео подписчики певицы написали, что сыновья у неё очень красивые и растут, как нормальные дети, так что звёздной маме не стоит беспокоиться по этому поводу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:26
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