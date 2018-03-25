Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать на платформе Mission E Tech

Как сообщает издание AutoExpress, в британской компании Bentley в настоящее время занимаются изучением платформы Mission E Tech, которую разработчики рассматривают в качестве основы для электрического седана Plotting. Отмечается, что архитектура Mission E Tech заинтересовала британских производителей тем, что она даёт возможность совмещать роскошный дизайн и современные технологии.Глава дизайнерского отдела компании Bentley Стефан Сиелаф подчеркнул, что данная платформа больше других подходит для разработки нового седана. Ранее также сообщалось, что в скором времени британская компания представит публике несколько автомобилей с электрическими силовыми агрегатами, судя по всему одним из них станет Bentley Plotting.