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Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать на платформе Mission E Tech

Инженеры компании Bentley разрабатывают электрический 4-дверный седан Plotting. Предполагается, что новый автомобиль может быть разработан на архитектуре Mission E Tech.

Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать на платформе Mission E Tech


Как сообщает издание AutoExpress, в британской компании Bentley в настоящее время занимаются изучением платформы Mission E Tech, которую разработчики рассматривают в качестве основы для электрического седана Plotting. Отмечается, что архитектура Mission E Tech заинтересовала британских производителей тем, что она даёт возможность совмещать роскошный дизайн и современные технологии.

Глава дизайнерского отдела компании Bentley Стефан Сиелаф подчеркнул, что данная платформа больше других подходит для разработки нового седана. Ранее также сообщалось, что в скором времени британская компания представит публике несколько автомобилей с электрическими силовыми агрегатами, судя по всему одним из них станет Bentley Plotting.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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