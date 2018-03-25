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Гаянэ Багдасарян в холодное время года согревается жаркими танцами и музыкой

Нашумевшая своими откровенными фотосессиями модель Гаянэ Багдасарян призналась, что в холодное время года любит согреваться жаркими танцами и музыкой. Знаменитость представила в Instagram короткий ролик, на котором расслабляется в компании подруг под зажигательную латиноамериканскую песню.

Гаянэ Багдасарян в холодное время года согревается жаркими танцами и музыкой

Гаянэ Багдасарян является очень востребованной ныне моделью, ведь наделена не только хорошими внешними данными, но и практически полностью лишена каких-либо комплексов. Так, например, знаменитость без всякого стеснения демонстрирует в объектив фотокамеры свои самые выдающиеся части тела, порой даже ничем не прикрытые.

Мало кто из фанатов Гаянэ Багдасарян знает, что после многочасовых съёмок ей, как и другому нормальному человеку, хочется отдохнуть в приятной компании близких подруг. Отрывок одного из таких вечеров модель показала в Instagram, где подчеркнула, что именно жаркие танцы и вот такая зажигательная латиноамериканская музыка помогла ей согреться в холодный день.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:14
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