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Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым, чтобы обсудить их отношения с Леной Хроминой

Участник телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин решил встретиться с Глебом Жемчуговым, чтобы разъяснить ситуацию, которая произошла с ним и с Леной Хроминой.

Саймон после того как узнал о танцах Лены в ночном клубе с Глебом, не смог успокоиться, поэтому решил лично переговорить с Жемчуговым. Мужчины встретились наедине без посторонних глаз и обсудили сложившуюся ситуацию.

Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым, чтобы обсудить их отношения с Леной Хроминой

После разговора Марданшин признался, что он остался доволен результатами этой встречи, так как Глеб извинился и пообещал, что больше не будет вмешиваться в подобные истории, где фигурирует Хромина. Жемчугов сказал, что между ним и Леной ничего не было, они лишь просто танцевали.

Хоть Саймон и убедился в верности своей девушки, тем не менее эта ситуация оставила негативный отпечаток в его отношениях с ней. Парень не понимает, как Хромина может клясться в искренней любви, а потом так вести себя с посторонними мужчинами.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12
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