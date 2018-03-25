Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым, чтобы обсудить их отношения с Леной Хроминой

Саймон после того как узнал о танцах Лены в ночном клубе с Глебом, не смог успокоиться, поэтому решил лично переговорить с Жемчуговым. Мужчины встретились наедине без посторонних глаз и обсудили сложившуюся ситуацию.После разговора Марданшин признался, что он остался доволен результатами этой встречи, так как Глеб извинился и пообещал, что больше не будет вмешиваться в подобные истории, где фигурирует Хромина. Жемчугов сказал, что между ним и Леной ничего не было, они лишь просто танцевали.Хоть Саймон и убедился в верности своей девушки, тем не менее эта ситуация оставила негативный отпечаток в его отношениях с ней. Парень не понимает, как Хромина может клясться в искренней любви, а потом так вести себя с посторонними мужчинами.