Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок и доказал, что остаётся в форме

Поклонники остались довольны увиденным и просто засыпали кумира комплиментами и отметками "нравится". При этом занимается собой актёр сегодня не просто так. Дело в том, что вскоре стартуют съёмки фильма "Крид-2", в котором Сильвестр, конечно же, снимется.Как известно, Сталлоне призывает заниматься спортом и своей дочерей, которые с радостью следуют советам отца, в связи с чем всегда выглядят неимоверно сексуальными. Мало того, звезда "Специалиста" учит их драться, что позволяет девушкам постоять за себя в любой момент.