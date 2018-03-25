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Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок и доказал, что остаётся в форме

Знаменитый актёр Сильвестр Сталлоне, которому уже 71 год, доказал, что продолжает держать себя в отличной форме даже в таком возрасте, опубликовав в Instagram видеоролик, в котором активно тренируется в спортивном зале.

Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок и доказал, что остаётся в форме

Поклонники остались довольны увиденным и просто засыпали кумира комплиментами и отметками "нравится". При этом занимается собой актёр сегодня не просто так. Дело в том, что вскоре стартуют съёмки фильма "Крид-2", в котором Сильвестр, конечно же, снимется.

Как известно, Сталлоне призывает заниматься спортом и своей дочерей, которые с радостью следуют советам отца, в связи с чем всегда выглядят неимоверно сексуальными. Мало того, звезда "Специалиста" учит их драться, что позволяет девушкам постоять за себя в любой момент.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:09
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