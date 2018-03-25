Армия США выпустила комиксы про кибервойну

В рамках сайта института кибернетики американской армии опубликовали 4 комикса. Они рассказывают про потенциал опасности кибероружия на ближайшие десять лет. Так в комиксе «Тихая гибель», повествуется касательно последствий объединения Румынии и Молдовы. Авторы комиксов отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что сперва на границе начнутся учения войск НАТО и РФ, которые перерастут поздней в вооруженный конфликт. Несмотря на то, что комиксы имеют американское происхождение, победу в данной войне одерживают ВС РФ.Специалистом Института кибернетики Натальей Ванета отмечается, что подобное моделирование в дальнейшем поможет предотвратить различные стратегические сюрпризы, подготовит солдат к происшествиям.