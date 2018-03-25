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Армия США выпустила комиксы про кибервойну

Для военных Соединённых Штатов выпустили обучающие комиксы про кибервойну. Эти комиксы предназначаются для молодых солдат. Они служат предотвращением так называемых стратегических сюрпризов.

Армия США выпустила комиксы про кибервойну


В рамках сайта института кибернетики американской армии опубликовали 4 комикса. Они рассказывают про потенциал опасности кибероружия на ближайшие десять лет. Так в комиксе «Тихая гибель», повествуется касательно последствий объединения Румынии и Молдовы. Авторы комиксов отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что сперва на границе начнутся учения войск НАТО и РФ, которые перерастут поздней в вооруженный конфликт. Несмотря на то, что комиксы имеют американское происхождение, победу в данной войне одерживают ВС РФ.

Специалистом Института кибернетики Натальей Ванета отмечается, что подобное моделирование в дальнейшем поможет предотвратить различные стратегические сюрпризы, подготовит солдат к происшествиям.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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