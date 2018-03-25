АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам новые возможности

В скором времени должен выйти новый процессор Exynos 9610, который появится в современных смартфонах компании Samsung. Отмечается, что чип предоставит смартфонам новые возможности.

Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам новые возможности


Стоит отметить, что оригинальная версия Exynos 9610 установлена в Galaxy S9 и Galaxy S9+. Благодаря этому девайсы способны снимать видео в замедленном режиме, а также экономить электроэнергию аккумулятора. Процессор изготовлен по 10-нанометровому технологическому процессу. В целом разработка в разы повышает производительность и расширяет ряд доступных опций.

Exynos 9610 основан на восьми вычислительных ядрах. Из них четыре Cortex-A73 с тактовой частотой 2,3 ГГц, а четыре других – это Cortex-A53. Чип дополняется ускорителем графики Mali-G72, выполненным на основе Bifrost.

Помимо этого процессор предлагает технологию нейронной сети, которая значительно улучшает качество снимков.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости