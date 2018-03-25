Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам новые возможности

Стоит отметить, что оригинальная версия Exynos 9610 установлена в Galaxy S9 и Galaxy S9+. Благодаря этому девайсы способны снимать видео в замедленном режиме, а также экономить электроэнергию аккумулятора. Процессор изготовлен по 10-нанометровому технологическому процессу. В целом разработка в разы повышает производительность и расширяет ряд доступных опций.Exynos 9610 основан на восьми вычислительных ядрах. Из них четыре Cortex-A73 с тактовой частотой 2,3 ГГц, а четыре других – это Cortex-A53. Чип дополняется ускорителем графики Mali-G72, выполненным на основе Bifrost.Помимо этого процессор предлагает технологию нейронной сети, которая значительно улучшает качество снимков.