Курсы балета для китайских бабушек стали пользоваться большой популярностью в стране
После того, как в китайской провинции Шаньдун открылись первые курсы балета для бабушек, они стали пользоваться большой популярностью в стране. Ученицы достигли 62-летнего возраста, но с удовольствием приходят на занятия.
Учитель Чи Хан всегда хвалит своих танцовщиц, которые продолжают усердно работать, несмотря на проблемы с гибкостью и памятью. Они приходят в институт для пожилых лиц, но наставник никогда не ставит перед женщинами сложные задачи.
Он учитывает их возрастные изменения, которые требуют максимальной осторожности во время непривычной нагрузки. Китайцы следят, чтобы пенсионеры имели возможность для проведения активного досуга, так что имеют хорошие показатели в данном направлении. Атлет в 60-летнем возрасте смог достичь отличной физической формы, о чем потом сообщали местные СМИ.
Учитель Чи Хан всегда хвалит своих танцовщиц, которые продолжают усердно работать, несмотря на проблемы с гибкостью и памятью. Они приходят в институт для пожилых лиц, но наставник никогда не ставит перед женщинами сложные задачи.
Он учитывает их возрастные изменения, которые требуют максимальной осторожности во время непривычной нагрузки. Китайцы следят, чтобы пенсионеры имели возможность для проведения активного досуга, так что имеют хорошие показатели в данном направлении. Атлет в 60-летнем возрасте смог достичь отличной физической формы, о чем потом сообщали местные СМИ.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00