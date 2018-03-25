Курсы балета для китайских бабушек стали пользоваться большой популярностью в стране

Учитель Чи Хан всегда хвалит своих танцовщиц, которые продолжают усердно работать, несмотря на проблемы с гибкостью и памятью. Они приходят в институт для пожилых лиц, но наставник никогда не ставит перед женщинами сложные задачи.Он учитывает их возрастные изменения, которые требуют максимальной осторожности во время непривычной нагрузки. Китайцы следят, чтобы пенсионеры имели возможность для проведения активного досуга, так что имеют хорошие показатели в данном направлении. Атлет в 60-летнем возрасте смог достичь отличной физической формы, о чем потом сообщали местные СМИ.