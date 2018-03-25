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Курсы балета для китайских бабушек стали пользоваться большой популярностью в стране

После того, как в китайской провинции Шаньдун открылись первые курсы балета для бабушек, они стали пользоваться большой популярностью в стране. Ученицы достигли 62-летнего возраста, но с удовольствием приходят на занятия.

Учитель Чи Хан всегда хвалит своих танцовщиц, которые продолжают усердно работать, несмотря на проблемы с гибкостью и памятью. Они приходят в институт для пожилых лиц, но наставник никогда не ставит перед женщинами сложные задачи.

Курсы балета для китайских бабушек стали пользоваться большой популярностью в стране


Он учитывает их возрастные изменения, которые требуют максимальной осторожности во время непривычной нагрузки. Китайцы следят, чтобы пенсионеры имели возможность для проведения активного досуга, так что имеют хорошие показатели в данном направлении. Атлет в 60-летнем возрасте смог достичь отличной физической формы, о чем потом сообщали местные СМИ.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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