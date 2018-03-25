АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет заводить детей

Бывшая участница известной телестройки Нелли Ермолаева не понимает и осуждает тех, кто не хочет заводить детей.

После того как Ермолаева стала мамой, девушка все чаще стала публиковать в социальных сетях посты о том, как ей нравится материнство и как ребенок изменил их жизнь с супругом к лучшему.

Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет заводить детей

Недавно Нелли опубликовала большой пост-рассуждение на тему чайлдфри. Экс-участница рассказала, что не понимает, как можно придерживаться подобных взглядов, так как это неправильно. По мнению Ермолаевой, дети это счастье, а крепкий брак не может состояться без ребенка.

Девушка рассказала о знакомой, которая не хочет рожать. Нелли отметила, что не разделяет подобные взгляды и даже осуждает. Однако подходить к вопросу о детях стоит только тогда, когда у супругов есть стабильная работа, крыша над головой и уверенность в будущем.

Поклонники не особо оценили рассуждения Ермолаевой. Многие напомнили девушке, что она еще несколько лет назад сама поддерживала идею брака без детей, а теперь пытается всех убедить, что дети - это самое главное в жизни.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости