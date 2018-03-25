Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет заводить детей

После того как Ермолаева стала мамой, девушка все чаще стала публиковать в социальных сетях посты о том, как ей нравится материнство и как ребенок изменил их жизнь с супругом к лучшему.Недавно Нелли опубликовала большой пост-рассуждение на тему чайлдфри. Экс-участница рассказала, что не понимает, как можно придерживаться подобных взглядов, так как это неправильно. По мнению Ермолаевой, дети это счастье, а крепкий брак не может состояться без ребенка.Девушка рассказала о знакомой, которая не хочет рожать. Нелли отметила, что не разделяет подобные взгляды и даже осуждает. Однако подходить к вопросу о детях стоит только тогда, когда у супругов есть стабильная работа, крыша над головой и уверенность в будущем.Поклонники не особо оценили рассуждения Ермолаевой. Многие напомнили девушке, что она еще несколько лет назад сама поддерживала идею брака без детей, а теперь пытается всех убедить, что дети - это самое главное в жизни.