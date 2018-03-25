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Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент в своей истории

На своей странице в социальной сети Twitter бывший дипломат США Ричард Хаас написал о том, что на сегодняшний день американское государство переживает самый опасный момент в своей истории.

Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент в своей истории


Так Хаас отмечается, что нынешний президент США Дональд Трамп готов вести сражение сразу в трех направлениях. Дипломат выделил экономическую битву между Америкой и Китаем, военную кампанию против Ирана и Северной Кореи, а также политическую борьбу против спецпрокурора Боба Мюллера. При этом Хаас считает, что данные проблемы были спровоцированы именно американским государством.

До этого чиновник опубликовал статью, в которой выразил свою позицию по поводу современной ситуации. Так он считает, что США следует разработать новую стратегию сотрудничества вместе со своими союзниками. В противном случае если Америка будет игнорировать интересы остальных, то это спровоцирует появление новых проблем.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:10
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