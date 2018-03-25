Тина Канделаки предпочитает надевать брючные костюмы, а не вечерние платья
Известная многим ведущая Тина Канделаки чаще предпочитает надевать брючные костюмы, нежели вечерние платья. Звезда обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли ей придерживаться более делового стиля в одежде.
Тина Канделаки для огромной части публики уже давно стала примером сильной и волевой женщины, умеющей не только чётко выражать свои мысли и желания, но также отстаивать личную позицию в любых ситуациях. Накануне телеведущая заявила, что не питает особой любви к вечерним платьям, а иногда ей и вовсе более комфортно в брючных костюмах.
Знаменитость не стала забывать и о мнении своих поклонников на этот счёт, задав соответствующий вопрос на странице официального Instagram-аккаунта. В комментариях фолловеры чётко дали понять, что выглядит Тина Канделаки хорошо в любом наряде, ведь обладает довольно привлекательной фигурой.
Тина Канделаки для огромной части публики уже давно стала примером сильной и волевой женщины, умеющей не только чётко выражать свои мысли и желания, но также отстаивать личную позицию в любых ситуациях. Накануне телеведущая заявила, что не питает особой любви к вечерним платьям, а иногда ей и вовсе более комфортно в брючных костюмах.
Знаменитость не стала забывать и о мнении своих поклонников на этот счёт, задав соответствующий вопрос на странице официального Instagram-аккаунта. В комментариях фолловеры чётко дали понять, что выглядит Тина Канделаки хорошо в любом наряде, ведь обладает довольно привлекательной фигурой.