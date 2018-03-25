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Ольгу Бузову назвали темноволосой «русской Барби»

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова в своем микроблоге Instagram продемонстрировала свой новый необычный образ. Девушка стала походить на Валерию Лукьянову, которая также известна, как «русская Барби».

Вот только отличия у девушек довольно существенные. Так, например, Бузова темноволосая, а Велрия Лукьянова – блондинка. 32-летняя ведущая скандальной телестройки стремится к тому, чтобы «создавать тренды», о чём многократно заявляла ранее.

Ольгу Бузову назвали темноволосой «русской Барби»

Также об этом упоминается и в её треках. Новый тренд внешности, по словам подписчиков, просто необходим для российской общественности. Поводом для подобных рассуждений стало фото Бузовой с ярким макияжем и неестественной красотой.

В многочисленных комментариях к фотографии без труда можно заметить негодование со стороны фолловеров. Они уверены, что Ольге идёт натуральная природная красота и ей не нужно становиться новой «русской Барби».

Напоминаем, что для преображения Лукьянова удалила себе несколько рёбер и время от времени экспериментирует над своей внешностью.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50
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