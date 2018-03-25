Ольгу Бузову назвали темноволосой «русской Барби»

Вот только отличия у девушек довольно существенные. Так, например, Бузова темноволосая, а Велрия Лукьянова – блондинка. 32-летняя ведущая скандальной телестройки стремится к тому, чтобы «создавать тренды», о чём многократно заявляла ранее.Также об этом упоминается и в её треках. Новый тренд внешности, по словам подписчиков, просто необходим для российской общественности. Поводом для подобных рассуждений стало фото Бузовой с ярким макияжем и неестественной красотой.В многочисленных комментариях к фотографии без труда можно заметить негодование со стороны фолловеров. Они уверены, что Ольге идёт натуральная природная красота и ей не нужно становиться новой «русской Барби».Напоминаем, что для преображения Лукьянова удалила себе несколько рёбер и время от времени экспериментирует над своей внешностью.