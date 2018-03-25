Хью Джекман устал от Росомахи

По словам голливудской знаменитости, играть Росомаху постоянно невероятно сложно. Актёр устал, причём не только физически, но и морально. Прежде Хью не единожды говорил, что для этой роли ему приходилось следить за своей фигурой, сидя на строгой диете.Если верить инсайдерам, создатели фантастической тенты собираются сделать Росомаху молодым, рассматривая на такую роль Скотта Иствуда. 32-летний парень является сыном легендарного Клинта Иствуда, а знаком он зрителям по картинам «Форсаж-8», «Тихоокеанский рубеж 2» и "Отряд самоубийц".Джекман, напомним, появлялся на экране в лице Росомаха периодически на протяжении семнадцати лет, и именно эта роль сделала его по-настоящему знаменитым. Неимоверно сильного парня с выскакивающими ножами из рук Хью сыграл в семи фильмах. В 2015 году появился последний из них. Потом актёр заявил, что окончательно завязал с Росомахой.