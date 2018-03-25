В РФ начались масштабные учения по тушению лесных пожаров

В учениях задействованы авиационные группировки МО и Росгвардии. в рамках данного мероприятия всего значилось около 40 самолетов и больше 120 вертолетов. Воздушные суда оснащаются специальными водосливными устройствами. Тушение возникающих лесных пожаров с применением авиации сегодня является самым эффективным способом побороть бушующий природный огнь. авиационная группировка в рамках сильного весеннего паводка обеспечивает проведение подробного мониторинга местности и оценки чрезвычайной обстановки в зоне затопления.В ходе к «пожароопасному периоду», вместе с прочими ведомствами, МЧС РФ сформировала усиленную авиационную группировку. Ее состав насчитывает свыше 420 воздушных судов: более 170 самолетов, а также 245 вертолетов.