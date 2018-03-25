Ольга Бузова ищет мужчин-танцоров для своего проекта

Ольга не так давно начала карьеру певицы, однако уже имеет большой успех на этом поприще. Каждый ее трек становится хитом, а на концертах разворачивается грандиозное шоу со спецэффектами и отличными танцевальными программами.Недавно Бузова сообщила, что готовит новый грандиозный проект, для реализации которого ей необходимо набрать команду профессиональных танцоров мужчин. В связи с этим звезда объявила кастинг среди своих поклонников.Узнав об этом, многие поспешили принять участие в отборе, так как даже малейшее приобщение к бренду «Ольга Бузова» позволит заработать большие суммы денег.Пока одни готовятся к кастингу, другие гадают, что же готовит певица и для чего ей понадобилась новая команда танцоров.