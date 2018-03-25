Ольга Бузова ищет мужчин-танцоров для своего проекта
Известная певица, звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова объявила кастинг, чтобы найти танцоров мужчин для своего нового замысла.
Ольга не так давно начала карьеру певицы, однако уже имеет большой успех на этом поприще. Каждый ее трек становится хитом, а на концертах разворачивается грандиозное шоу со спецэффектами и отличными танцевальными программами.
Недавно Бузова сообщила, что готовит новый грандиозный проект, для реализации которого ей необходимо набрать команду профессиональных танцоров мужчин. В связи с этим звезда объявила кастинг среди своих поклонников.
Узнав об этом, многие поспешили принять участие в отборе, так как даже малейшее приобщение к бренду «Ольга Бузова» позволит заработать большие суммы денег.
Пока одни готовятся к кастингу, другие гадают, что же готовит певица и для чего ей понадобилась новая команда танцоров.
Ольга не так давно начала карьеру певицы, однако уже имеет большой успех на этом поприще. Каждый ее трек становится хитом, а на концертах разворачивается грандиозное шоу со спецэффектами и отличными танцевальными программами.
Недавно Бузова сообщила, что готовит новый грандиозный проект, для реализации которого ей необходимо набрать команду профессиональных танцоров мужчин. В связи с этим звезда объявила кастинг среди своих поклонников.
Узнав об этом, многие поспешили принять участие в отборе, так как даже малейшее приобщение к бренду «Ольга Бузова» позволит заработать большие суммы денег.
Пока одни готовятся к кастингу, другие гадают, что же готовит певица и для чего ей понадобилась новая команда танцоров.