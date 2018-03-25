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Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

Ведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников кругом своих увлечений, добавив к ним пристрастия к космосу. Теледива даже посетила московский планетарий.

Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам


Телезвезда в своём микроблоге Instagram обнародовала фото столичного планетария, под которым написала, что «Сотни миллиарды галактик не дают мне покоя». Кудрявцева призналась, что космос и вселенная её любимые темы для раздумий и обсуждения. Это удивило некоторых поклонников, которые считали, что известную блондинку не волнуют экстра-глобальные вопросы.

Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам


Одним из главных вопросов Леры: «Кто мы, сидящие здесь в пластмассовом неживом виртуальном мирке?». Поклонники сказали, что этим вопросом задаются не только знаменитости, но и обычные земные люди. По словам фанатов, многих пугают наблюдения за другими планетами и размышления. Поэтому они предпочитают попросту знать для себя, что космос огромный. Пост в течение 15 часов собрал более 11 тысяч лайков и около 190 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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