Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

Телезвезда в своём микроблоге Instagram обнародовала фото столичного планетария, под которым написала, что «Сотни миллиарды галактик не дают мне покоя». Кудрявцева призналась, что космос и вселенная её любимые темы для раздумий и обсуждения. Это удивило некоторых поклонников, которые считали, что известную блондинку не волнуют экстра-глобальные вопросы.Одним из главных вопросов Леры: «Кто мы, сидящие здесь в пластмассовом неживом виртуальном мирке?». Поклонники сказали, что этим вопросом задаются не только знаменитости, но и обычные земные люди. По словам фанатов, многих пугают наблюдения за другими планетами и размышления. Поэтому они предпочитают попросту знать для себя, что космос огромный. Пост в течение 15 часов собрал более 11 тысяч лайков и около 190 комментариев.