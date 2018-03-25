Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

Информация взята из сообщения в официальном Twitter израильской Армии обороны. Как стало известно, палестинцы разрушили забор, а также попытались сжечь находившуюся поблизости инженерную технику. В сообщении значиться, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля в ответ атаковали террористический объект, находящийся на военной базе, которая принадлежит террористической организации ХАМАС (запрещена в Российской Федерации), на территории Рафаха на юге сектора Газа.В свою очередь напряженность между Израилем и Палестиной увеличилась, когда Трамп в начале декабря заявил, что признает Иерусалим израильской столицей, а также планирует перенести туда американское посольство из Тель-Авива. В ответ Палестина разорвала с Тель-Авивом переговоры, отвергая теперь США как посредника.