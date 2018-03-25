Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear Earphones по выгодной цене

Премиум-наушники Xiaomi Mi ANC Type-C In-Ear Earphones – это проводное устройство с новым типом входа USB Type-C. Что касается частоты, на которых идет воспроизведение звука, то этот показатель находится в переделах 20 – 40000 Гц. Несмотря на компактные размеры, гаджет обладает чувствительностью в 113 дБ и мощностью в 5 мВт.Mi ANC Type-C In-Ear Earphones отлично скрывают посторонний внешний шум, и это позволяет слушать любимую музыку без всяких помех.Акция со скидкой стартует 29 марта в 11:00 по мск. Всего в акции задействовано 10 экземпляров данного устройства.