АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear Earphones по выгодной цене

Представители российского подразделения компании Xiaomi предлагают выгодную сделку, в рамках которой пользователи имеют возможность приобрести наушники Mi ANC Type-C In-Ear Earphones всего за 490 долларов. Стоит отметить, что обычная стоимость этого гаджета 5 990 рублей.

Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear Earphones по выгодной цене


Премиум-наушники Xiaomi Mi ANC Type-C In-Ear Earphones – это проводное устройство с новым типом входа USB Type-C. Что касается частоты, на которых идет воспроизведение звука, то этот показатель находится в переделах 20 – 40000 Гц. Несмотря на компактные размеры, гаджет обладает чувствительностью в 113 дБ и мощностью в 5 мВт.

Mi ANC Type-C In-Ear Earphones отлично скрывают посторонний внешний шум, и это позволяет слушать любимую музыку без всяких помех.

Акция со скидкой стартует 29 марта в 11:00 по мск. Всего в акции задействовано 10 экземпляров данного устройства.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости