Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут поможет лучше понять древнюю цивилизацию

Несмотря на отсутствие лица, голова принадлежит царице, так как на изображении видны волосы и головные уборы. Египтологу Кену Гриффину не удалось найти записи о раскопках этого предмета, который потом в 70-х годах оказался в коллекции покойного сэра Генри Веллума, занимавшегося фармацевтикой. Разрезы раритета показали, что его могли снять со стены храма или могилы.Пока есть версия, что экспонат был обнаружен в 19 веке на территории Дейр-эль-Бахри, вот только верхняя часть раньше показала изображение бородатого мужчины. Потом владелец ценности решил удалить его для увеличения привлекательности, но пока загадки артефакта не раскрыты.