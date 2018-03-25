Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут поможет лучше понять древнюю цивилизацию
Британские ученые после исследования артефакта с головой царицы Хатшепсут отметили, что фрагменты кроме иероглифов сохранили фигуру правительницы страны с коброй на лбу и поклонный знак. Он поможет лучше понять древнюю цивилизацию и открыть тайны первой женщины-фараона.
Несмотря на отсутствие лица, голова принадлежит царице, так как на изображении видны волосы и головные уборы. Египтологу Кену Гриффину не удалось найти записи о раскопках этого предмета, который потом в 70-х годах оказался в коллекции покойного сэра Генри Веллума, занимавшегося фармацевтикой. Разрезы раритета показали, что его могли снять со стены храма или могилы.
Пока есть версия, что экспонат был обнаружен в 19 веке на территории Дейр-эль-Бахри, вот только верхняя часть раньше показала изображение бородатого мужчины. Потом владелец ценности решил удалить его для увеличения привлекательности, но пока загадки артефакта не раскрыты.
Несмотря на отсутствие лица, голова принадлежит царице, так как на изображении видны волосы и головные уборы. Египтологу Кену Гриффину не удалось найти записи о раскопках этого предмета, который потом в 70-х годах оказался в коллекции покойного сэра Генри Веллума, занимавшегося фармацевтикой. Разрезы раритета показали, что его могли снять со стены храма или могилы.
Пока есть версия, что экспонат был обнаружен в 19 веке на территории Дейр-эль-Бахри, вот только верхняя часть раньше показала изображение бородатого мужчины. Потом владелец ценности решил удалить его для увеличения привлекательности, но пока загадки артефакта не раскрыты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10