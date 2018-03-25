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Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут поможет лучше понять древнюю цивилизацию

Британские ученые после исследования артефакта с головой царицы Хатшепсут отметили, что фрагменты кроме иероглифов сохранили фигуру правительницы страны с коброй на лбу и поклонный знак. Он поможет лучше понять древнюю цивилизацию и открыть тайны первой женщины-фараона.

Несмотря на отсутствие лица, голова принадлежит царице, так как на изображении видны волосы и головные уборы. Египтологу Кену Гриффину не удалось найти записи о раскопках этого предмета, который потом в 70-х годах оказался в коллекции покойного сэра Генри Веллума, занимавшегося фармацевтикой. Разрезы раритета показали, что его могли снять со стены храма или могилы.

Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут поможет лучше понять древнюю цивилизацию


Пока есть версия, что экспонат был обнаружен в 19 веке на территории Дейр-эль-Бахри, вот только верхняя часть раньше показала изображение бородатого мужчины. Потом владелец ценности решил удалить его для увеличения привлекательности, но пока загадки артефакта не раскрыты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
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