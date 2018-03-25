Стала известна стоимость внедорожника Lexus LX 570

Цена начальной комплектации внедорожника Lexus LX 570 стартует от 85 380 долларов. При этом за модификацию, которая оснащена полным пакетом функций придётся выложить 86 572 доллара.Под капотом автомобиля Lexus LX 570 установлен силовой агрегат V8 объёмом 5,7 литра производительностью 383 лошадиные силы при 546 Нм крутящего момента. Потенциальным покупателям внедорожник будет предложен в таких окрасках кузова как черный оникс, слюда, серая жемчужина, кашемир, белая жемчужина, серебро и бежевый металлик.В салоне внедорожника кресла установлены в два ряда. Стоит отметить, что в перечень заводских опций Lexus LX 570 входит система слежения, которая может зафиксировать даже минимальное касание машины с другим транспортным средством.