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Дженнифер Лопес смутила поклонников своими мышцами

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес была раскритикована подписчиками из-за новой фотографии, на которой многие усмотрели слишком большие бицепсы у актрисы, а также отметили, что ей они совершенно не к лицу.

Возле снимка Дженнифер пожелала фолловером доброго утра, но обсуждать начало дня никто не стал, так как появилась более интересная тема для обсуждения - сильные руки знаменитости. При этом преданные поклонники подчеркнули, что их любимая Джей Ло всё равно невероятно красива, даже с такими мышцами.

Дженнифер Лопес смутила поклонников своими мышцами

Как известно, Джей Ло стала больше времени проводить в спортзале, когда начала встречаться с Алексом Родригесом. Теперь многие считают, сто роман с бывшим бейсболистом не пошёл на пользу 48-летней красотке.

Впрочем, саму Лопес её чересчур спортивные формы совершенно не смущают, и она регулярно выкладывает снимки со спортзала.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:27
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