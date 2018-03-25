Дженнифер Лопес смутила поклонников своими мышцами

Возле снимка Дженнифер пожелала фолловером доброго утра, но обсуждать начало дня никто не стал, так как появилась более интересная тема для обсуждения - сильные руки знаменитости. При этом преданные поклонники подчеркнули, что их любимая Джей Ло всё равно невероятно красива, даже с такими мышцами.Как известно, Джей Ло стала больше времени проводить в спортзале, когда начала встречаться с Алексом Родригесом. Теперь многие считают, сто роман с бывшим бейсболистом не пошёл на пользу 48-летней красотке.Впрочем, саму Лопес её чересчур спортивные формы совершенно не смущают, и она регулярно выкладывает снимки со спортзала.