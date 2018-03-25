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Александр Маршал потерял деньги из-за Гете

Александр Маршал участвовал в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?». Компанию певцу составила его коллега Анастасия Спиридонова. Артистка сразу поведала, что пришла на шоу выиграть духовку и ради этого готова на всё.

Александр Маршал потерял деньги из-за Гете


Игроки уверенно шли, сохраняя все подсказки, до десятого вопроса. Маршал показал удивительные знания в рок-музыке, а Анастасия уверенно отвечала на вопросы по школьной программе. Ощутимой преградой на пути являлся Гомер с его поэмой «Илиада». Участники использовали все подсказки, чтобы ответить на заданный вопрос об Ахилле, являющегося главным героем эпической поэмы. Но несгораемую сумму артистам выиграть удалось.

Настю и Александра подкосил вопрос об авторе «Фауста» - Иоганне Вольфганге Гете. Участники не правильно ответили на вопрос касательно его наград, а также вместо Великобритании назвали Австрию. В результате игроки выиграли 200 тысяч. «Не видать духовки» - Спиридонова огорченно вздохнула.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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