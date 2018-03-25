Александр Маршал потерял деньги из-за Гете

Игроки уверенно шли, сохраняя все подсказки, до десятого вопроса. Маршал показал удивительные знания в рок-музыке, а Анастасия уверенно отвечала на вопросы по школьной программе. Ощутимой преградой на пути являлся Гомер с его поэмой «Илиада». Участники использовали все подсказки, чтобы ответить на заданный вопрос об Ахилле, являющегося главным героем эпической поэмы. Но несгораемую сумму артистам выиграть удалось.Настю и Александра подкосил вопрос об авторе «Фауста» - Иоганне Вольфганге Гете. Участники не правильно ответили на вопрос касательно его наград, а также вместо Великобритании назвали Австрию. В результате игроки выиграли 200 тысяч. «Не видать духовки» - Спиридонова огорченно вздохнула.