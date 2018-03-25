Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс заинтересовала Интернет

В апрельском релизе голливудская знаменитость продемонстрировала наряды модного Дома, в частности, полупрозрачное платье и одежду, отличающуюся пайетками. Мастерами, создававшими эти вещи, оказались Джордан Джонсон и Джилл Линкольн.Поклонники остались довольны проделанной работой и поспешили сделать кучу комплиментов в адрес кумира. Впрочем, кто-то разочаровался, так как на этот раз Лоуренс не стала делать вызывающих фото, на которых можно было бы увидеть половину её груди или что-то в этом роде.Прежде Дженнифер порадовала почитателей тем, что зарегистрировалась в самых популярных социальных сетях, хоть когда-то и обещала не делать этого, считая бессмысленным занятием общение в Сети. Актриса даже ответила одному из фанатов российского сервиса, причём ответила на русском языке.