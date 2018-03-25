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Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс заинтересовала Интернет

Американская звезда кино Дженнифер Лоуренс, которая является верным другом Dior и не желает сниматься для иных изданий, сделала исключение, показав себя в рамках фотосессии Harper’s Bazaar Singapore и поразив общественность элегантными фотографиями.

В апрельском релизе голливудская знаменитость продемонстрировала наряды модного Дома, в частности, полупрозрачное платье и одежду, отличающуюся пайетками. Мастерами, создававшими эти вещи, оказались Джордан Джонсон и Джилл Линкольн.

Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс заинтересовала Интернет

Поклонники остались довольны проделанной работой и поспешили сделать кучу комплиментов в адрес кумира. Впрочем, кто-то разочаровался, так как на этот раз Лоуренс не стала делать вызывающих фото, на которых можно было бы увидеть половину её груди или что-то в этом роде.

Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс заинтересовала Интернет

Прежде Дженнифер порадовала почитателей тем, что зарегистрировалась в самых популярных социальных сетях, хоть когда-то и обещала не делать этого, считая бессмысленным занятием общение в Сети. Актриса даже ответила одному из фанатов российского сервиса, причём ответила на русском языке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:12
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