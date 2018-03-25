Призраки не являются галлюцинациями и могут убивать живых людей различными способами
Исследователи паранормальных явлений давно говорят, что призраки не являются галлюцинациями. Неприкаянные бестелесные духи могут убивать живых людей различными способами.
Фантомы злятся, когда разрушают старые кладбища, о чем красноречиво говорят события в московском районе. Жильцы дома заметили трещины, покрывшие здание, но ученые не смогли пояснить их появление. После ремонта в квартирах стали пропадать вещи и происходить различные аномалии, но потом одна женщина заметила возле кровати призрачный силуэт с пустыми глазницами. Он пытался уничтожить ее семью и выбрал себе новые жертвы только после вмешательства священника. Тогда внезапно умерла соседка, имевшая хорошее здоровье, а дальше молодой парень оказался в клинике для душевнобольных.
Также привидения любят устраивать ДТП в местах, где находились древние погосты. Водитель из Ростовской области чудом выжил на такой дороге смерти, когда ехал в машине вместе с другом. Внезапно фары погасли, а перед глазами людей возникло жуткое бестелесное существо. После его смеха транспорт врезался в дерево, убив напарника. В Подмосковье есть много таких ловушек, но самым лучшим спасением от злого духа станет молитва и крестное знамение вместо амулетов, не приносящих результата.
Фантомы злятся, когда разрушают старые кладбища, о чем красноречиво говорят события в московском районе. Жильцы дома заметили трещины, покрывшие здание, но ученые не смогли пояснить их появление. После ремонта в квартирах стали пропадать вещи и происходить различные аномалии, но потом одна женщина заметила возле кровати призрачный силуэт с пустыми глазницами. Он пытался уничтожить ее семью и выбрал себе новые жертвы только после вмешательства священника. Тогда внезапно умерла соседка, имевшая хорошее здоровье, а дальше молодой парень оказался в клинике для душевнобольных.
Также привидения любят устраивать ДТП в местах, где находились древние погосты. Водитель из Ростовской области чудом выжил на такой дороге смерти, когда ехал в машине вместе с другом. Внезапно фары погасли, а перед глазами людей возникло жуткое бестелесное существо. После его смеха транспорт врезался в дерево, убив напарника. В Подмосковье есть много таких ловушек, но самым лучшим спасением от злого духа станет молитва и крестное знамение вместо амулетов, не приносящих результата.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15