АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Призраки не являются галлюцинациями и могут убивать живых людей различными способами

Исследователи паранормальных явлений давно говорят, что призраки не являются галлюцинациями. Неприкаянные бестелесные духи могут убивать живых людей различными способами.

Фантомы злятся, когда разрушают старые кладбища, о чем красноречиво говорят события в московском районе. Жильцы дома заметили трещины, покрывшие здание, но ученые не смогли пояснить их появление. После ремонта в квартирах стали пропадать вещи и происходить различные аномалии, но потом одна женщина заметила возле кровати призрачный силуэт с пустыми глазницами. Он пытался уничтожить ее семью и выбрал себе новые жертвы только после вмешательства священника. Тогда внезапно умерла соседка, имевшая хорошее здоровье, а дальше молодой парень оказался в клинике для душевнобольных.

Призраки не являются галлюцинациями и могут убивать живых людей различными способами


Также привидения любят устраивать ДТП в местах, где находились древние погосты. Водитель из Ростовской области чудом выжил на такой дороге смерти, когда ехал в машине вместе с другом. Внезапно фары погасли, а перед глазами людей возникло жуткое бестелесное существо. После его смеха транспорт врезался в дерево, убив напарника. В Подмосковье есть много таких ловушек, но самым лучшим спасением от злого духа станет молитва и крестное знамение вместо амулетов, не приносящих результата.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии
Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену
В Волгограде 8-летняя девочка погибла от
Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в
Лолита рассказала о наркотической зависимости
Американка с пышными формами счастлива в браке с
Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках
Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают
С приходом весны Виктория Дайнеко захотела
Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным
В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра
США планируют перебросить на Украину миллионы
Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил
В Пекине из-за загрязнения воздуха введён
Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона
Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова
На рынке труда появилась теперь вакансия
В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото
Артем Сорока понравился сразу двум участницам
Настасья Самбурская показала долгожданное фото в
Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала
Бейонсе порадовала поклонников нежным образом
Призраки не являются галлюцинациями и могут
Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову
В Каталонии количество пострадавших в
Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье
Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян
Apple для следующих версий iOS подготовила 13
Просмотреть все новости