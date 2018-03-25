Ольга Бузова устроила своим подругам «тайскую сказку»

После того как Бузова вернулась с Таиланда, она нагрузила себя работой, не оставляя время для отдыха. Поэтому звезда решила выделить себе свободный вечер, чтобы приятно провести его в компании своих подруг.Ольга устроила спа-вечер, добавив, что если они не могут полететь в Таиланд, то он приедет к ним. В уже привычной для поклонников компании BuzGirls: сестры Бузовы, Яна Акру и Ольга Десятовская, девушки наслаждались отдыхом.Подруги остались в восторге от проведенного времени вместе. Анна Бузова даже отметила, что это была настоящая «тайская сказка».Стоит добавить, что Ольга порадовала своих подписчиков новыми снимками в купальнике, которые вызвали настоящий ажиотаж в комментариях. Меньше чем за сутки снимки со спа-отдыха Бузовой и ее подруг набрали более 300 тысяч лайков.