Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»
Рэп-исполнитель Тимати постоянно пополняет галерею лэйбла работами современных художников. Фанаты ждут, когда в эту коллекцию будут входить и детские рисунки.
Тимати поведал, что новая авторская работа Тимура Молотова пополнит московскую галерею «13», которая собирает наилучшие работы современных художников. Среди реальных талантов сейчас встречается много людей, творчество которых, не для всех – это взрослые «каляки-маляки». Именно так назвали фанаты рэпера холст кисти Молотова. Художник работает мастером тату-студии «13» и барбершопа, а также рисует прекрасные эскизы.
Мужчина старался перенести на холст культуру граффити, не теряя и миллиметра «духа улиц». Однако его работа не произвела впечатления на пользователей Сети. Для большинства подписчиков настоящим искусством остаются работы Айвазовского и Рембрандта. Фолловеры посмеялись и с внешности артиста.
Тимати поведал, что новая авторская работа Тимура Молотова пополнит московскую галерею «13», которая собирает наилучшие работы современных художников. Среди реальных талантов сейчас встречается много людей, творчество которых, не для всех – это взрослые «каляки-маляки». Именно так назвали фанаты рэпера холст кисти Молотова. Художник работает мастером тату-студии «13» и барбершопа, а также рисует прекрасные эскизы.
Мужчина старался перенести на холст культуру граффити, не теряя и миллиметра «духа улиц». Однако его работа не произвела впечатления на пользователей Сети. Для большинства подписчиков настоящим искусством остаются работы Айвазовского и Рембрандта. Фолловеры посмеялись и с внешности артиста.