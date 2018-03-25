Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»

Тимати поведал, что новая авторская работа Тимура Молотова пополнит московскую галерею «13», которая собирает наилучшие работы современных художников. Среди реальных талантов сейчас встречается много людей, творчество которых, не для всех – это взрослые «каляки-маляки». Именно так назвали фанаты рэпера холст кисти Молотова. Художник работает мастером тату-студии «13» и барбершопа, а также рисует прекрасные эскизы.Мужчина старался перенести на холст культуру граффити, не теряя и миллиметра «духа улиц». Однако его работа не произвела впечатления на пользователей Сети. Для большинства подписчиков настоящим искусством остаются работы Айвазовского и Рембрандта. Фолловеры посмеялись и с внешности артиста.