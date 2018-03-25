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Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»

Рэп-исполнитель Тимати постоянно пополняет галерею лэйбла работами современных художников. Фанаты ждут, когда в эту коллекцию будут входить и детские рисунки.

Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»

Тимати поведал, что новая авторская работа Тимура Молотова пополнит московскую галерею «13», которая собирает наилучшие работы современных художников. Среди реальных талантов сейчас встречается много людей, творчество которых, не для всех – это взрослые «каляки-маляки». Именно так назвали фанаты рэпера холст кисти Молотова. Художник работает мастером тату-студии «13» и барбершопа, а также рисует прекрасные эскизы.

Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»

Мужчина старался перенести на холст культуру граффити, не теряя и миллиметра «духа улиц». Однако его работа не произвела впечатления на пользователей Сети. Для большинства подписчиков настоящим искусством остаются работы Айвазовского и Рембрандта. Фолловеры посмеялись и с внешности артиста.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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