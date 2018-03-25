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Анна Хилькевич огласила перечень правил, помогающих оставаться привлекательной

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как ей удаётся оставаться столь сексуальной, заявив, что всё только благодаря кропотливой работе над собой.

Как сказала звезда "Универа", есть определённые правила, помогающие женщине быть желанной всегда, и их надо выполнять постоянно. В первую очередь знаменитость настоятельно рекомендует питаться только натуральными продуктами, не забывая при этом регулярно посещать спортивный зал.

Анна Хилькевич огласила перечень правил, помогающих оставаться привлекательной

Кроме того, хождение в спа-салоны тоже должны считается неотъемлемой частью жизни любой девушки, желающей отличаться неимоверной привлекательностью. Необходимо заниматься маникюром, следить за волосами и кожей, и загорать, но без вреда для своего здоровья.

Однако Хилькевич призывает работать и над своей духовной составляющей, так как и это немаловажно. В частности, киношная красотка предлагает быть на позитиве и стараться не думать о плохом, не сомневаясь, что положительные мысли обязательно притянут противоположный пол.

Что интересно, позитивное мышление является единственным правилом, выполняемым Хилькевич на ура. Как призналась сама Анна, правильное питание и регулярные походы в спортзал она часто игнорирует.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:55
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