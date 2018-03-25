Анна Хилькевич огласила перечень правил, помогающих оставаться привлекательной

Как сказала звезда "Универа", есть определённые правила, помогающие женщине быть желанной всегда, и их надо выполнять постоянно. В первую очередь знаменитость настоятельно рекомендует питаться только натуральными продуктами, не забывая при этом регулярно посещать спортивный зал.Кроме того, хождение в спа-салоны тоже должны считается неотъемлемой частью жизни любой девушки, желающей отличаться неимоверной привлекательностью. Необходимо заниматься маникюром, следить за волосами и кожей, и загорать, но без вреда для своего здоровья.Однако Хилькевич призывает работать и над своей духовной составляющей, так как и это немаловажно. В частности, киношная красотка предлагает быть на позитиве и стараться не думать о плохом, не сомневаясь, что положительные мысли обязательно притянут противоположный пол.Что интересно, позитивное мышление является единственным правилом, выполняемым Хилькевич на ура. Как призналась сама Анна, правильное питание и регулярные походы в спортзал она часто игнорирует.