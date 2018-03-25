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Экс-участник «Дома-2» Георгий Малиновский практически утратил зрение

Бывший участник одиозного телепроекта «Дом-2» Георгий Малиновский практически потерял зрение. Такой неутешительный диагноз знаменитости телестройки поставили врачи.

Экс-участник «Дома-2» Георгий Малиновский практически утратил зрение

Георгий остался в памяти зрителей проекта, как участник со сверхъестественными способностями, которые он так и не смог полностью задействовать, и не дошел до финала шоу «Битвы экстрасенсов». Однако в личной жизни мужчине повезло больше, ведь полгода назад Малиновский сыграл свадьбу с москвичкой Аленой.

Но недавно судьба экс-участника была омрачена трагическим событием, так как медики поставили Георгию неутешительный диагноз - мужчина был признан слепым. Также врачи отметили, что излечение невозможно. По их словам подобные диагнозы бывают вражденными, и только в редких случаях приобретенными.

«В последнее время стало резко садиться зрение. Мне диагностировали дистрофию сетчатки глаза, неоперабельный разрыв. Скорее всего, заболевание спровоцировал микроинсульт, который я пережил прошлым летом… Сейчас вижу только светотени, по словам специалистов, в течение двух лет ослепну полностью», - признался Георгий.

Экс-участник «Дома-2» Георгий Малиновский практически утратил зрение

Супруга везде сопровождает возлюбленного и водит его за руку, ведь, когда он один, Георгий рискует получить травму, не увидев столб или камень, либо не увидит цифры на ценниках, а потому, приходится оформлять инвалидность. Вот только пенсия будет маленькой - 7,5 тыс. рублей ежемесячно. Однако даже с таким неутешительным диагнозом экс-участник телепроекта «Дом-2» не теряет оптимизм.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54
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