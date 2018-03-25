В облаках над Флоридой были замечены огромные сооружения

Тогда воздушный транспорт находился на высоте 12000 метров, так что можно было хорошо рассмотреть необычные объекты, напоминающие высокие башни или трубы. Кроме того, гигантские постройки отличались стабильностью и не были похожи на земные аналоги. Даже нефтяные платформы на их фоне оказались миниатюрами, однако, карты Google тоже ничего не зафиксировали.Пользователи сетей сразу предположили, что человек столкнулся с технологиями пришельцев, а также вспомнили об умных облаках, способных не только защитить, но и уничтожить землян. Возможно, это была очередная иллюзия природы, но пока феномен остается загадкой для ученых.