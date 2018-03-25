Ученые: Новый вид космического светила имеет характеристики черной дыры и звезды

Раньше они никогда не сталкивались с такими объектами, способными оказаться разновидностью звезд в космическом пространстве. Прежде всего, небесное тело опровергает все законы физики, благодаря необычным свойствам. Раньше астрономы считали, что есть звезды и черные дыры, существующие отдельно.В данном случае светило имеет звездную структуру, но когда его срок жизни подходит к концу, вокруг начинает формироваться оболочка другого объекта. Однако, своими действиями она больше похожа на квазиклассический релятивистский вид небесных тел.