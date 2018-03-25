Составлен рейтинг самых надежных подержанных авто 2017 года

Самым популярным авто в 2017 году на вторичном российском рынке стал Ford Focus (хэтчбек/седан) - 1,26 процента от всего рынка. Второе место досталось пятидверной версии Opel Astra H (1,21%). На третьем месте оказалась Skoda Octavia второго поколения. Рыночная доля версии составила 0,91%. Говоря про самые надёжные бренды, представленные на рынке подержанных авто в 2017 году, следует отметить Lexus, а также Land Rover. Эксперты отметили также бренд Lexus, отличающийся высокой ценой перепродажи.В феврале этого года на вторичном российском рынке было реализовано 362 200 авто. Это на 0,9 процентов превышает результаты 2017 года. Среди брендов лидером является LADA (95 500 авто). Далее идут Toyota (40 800 авто) и Nissan (20 000 авто).