Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за мятую одежду

Звезда телестройки поделилась с подписчиками новым снимком, на котором изображена, по их словам, не в лучшем виде. Поклонники Ксении обратили свое внимание на то, что пиджак Бородина надела на ночнушку.Красный бельевой топ, по мнению пользователей, выглядит именно так. Недоброжелатели отметили, что он мятый и смотрится не приемлемо.Однако преданные фанаты встали на защиту любимицы, возмутившись нападкам на звезду. Защитники недовольны, что хейтеры считают складки на ее одежде. Сама же Ксюша отметила в оп6исании, что шелк мнется, но в следующий раз она несомненно возьмет утюг с собой.