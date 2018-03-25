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Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за мятую одежду

На знаменитую телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину накинулись хейтеры из-за мятого топа.

Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за мятую одежду

Звезда телестройки поделилась с подписчиками новым снимком, на котором изображена, по их словам, не в лучшем виде. Поклонники Ксении обратили свое внимание на то, что пиджак Бородина надела на ночнушку.

Красный бельевой топ, по мнению пользователей, выглядит именно так. Недоброжелатели отметили, что он мятый и смотрится не приемлемо.

Однако преданные фанаты встали на защиту любимицы, возмутившись нападкам на звезду. Защитники недовольны, что хейтеры считают складки на ее одежде. Сама же Ксюша отметила в оп6исании, что шелк мнется, но в следующий раз она несомненно возьмет утюг с собой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:37
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