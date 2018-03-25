Появились некоторые данные о новом автомобиле BMW M5

Информацию об особенностях автомобиля BMW M5 разместил один из пользователей форума Bimmerpost, судя по всему он оформил заказ на данную модель. В частности, стало известно, что передняя подвеска нового автомобиля будет занижена на семь миллиметров, а задняя на десять миллиметров.По словам пользователя форума, в подкапотном пространстве BMW M5 расположен битурбированный силовой агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 603 лошадиные силы. При этом пользователь форума не сообщил о крутящем моменте и других деталях новинки.