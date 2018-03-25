Появились некоторые данные о новом автомобиле BMW M5
Накануне в сети появилась некоторая информация о технических характеристиках спортивной версии автомобиля BMW M5. Уже в апреле текущего года стартует производство данной модели.
Информацию об особенностях автомобиля BMW M5 разместил один из пользователей форума Bimmerpost, судя по всему он оформил заказ на данную модель. В частности, стало известно, что передняя подвеска нового автомобиля будет занижена на семь миллиметров, а задняя на десять миллиметров.
По словам пользователя форума, в подкапотном пространстве BMW M5 расположен битурбированный силовой агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 603 лошадиные силы. При этом пользователь форума не сообщил о крутящем моменте и других деталях новинки.
Информацию об особенностях автомобиля BMW M5 разместил один из пользователей форума Bimmerpost, судя по всему он оформил заказ на данную модель. В частности, стало известно, что передняя подвеска нового автомобиля будет занижена на семь миллиметров, а задняя на десять миллиметров.
По словам пользователя форума, в подкапотном пространстве BMW M5 расположен битурбированный силовой агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 603 лошадиные силы. При этом пользователь форума не сообщил о крутящем моменте и других деталях новинки.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:15