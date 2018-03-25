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Песни Ольги Бузовой сравнили с хитами Бритни Спирс

Творчество звезды «Дома-2», певицы Ольги Бузовой, по мнению американских слушателей, похоже на то, что делала Бритни Спирс.

Сейчас в России популярна программа на Youtube, где американским жителям предлагают послушать русские песни, посмотреть клипы на самые популярные хиты и дать им свою оценку. Так, известный блогер Глеб снимает в своем блоге подобный контент.

Песни Ольги Бузовой сравнили с хитами Бритни Спирс

Он работает в такси в Лос-Анджелесе, поэтому во время поездки включает песни российских исполнителей и затем наблюдает за реакцией слушателей. Недавно молодой человек дал послушать пассажирам хиты Ольги Бузовой.

Им очень понравилось творчество певицы, а в особенности произвели впечатление треки «Мало половин» и «Wi-Fi». Некоторые даже отметили, что песни Бузовой похожи на то, что делала Бритни Спирс.

Российские пользователи были удивлены таким сравнением, однако многие отметили, что у Ольги действительно яркие и танцевальные треки.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:31
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