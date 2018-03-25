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В Астраханской области ученые нашли 5000 черепов черных невольниц

В Астраханской области ученые провели раскопки на территории села Селитренное, где находилась ставка хана Берке. Они нашли в погребениях 5000 черепов черных невольниц.

Древние документы рассказывают, что египетский правитель подарил хану африканских девушек, которые были в его гареме, а также готовили еду, ткали ковры и шили одежды. Эта находка дала ученым возможность рассмотреть генетику калмыков, что также относится к едиссанским татарам и другим кочевым народам.

В Астраханской области ученые нашли 5000 черепов черных невольниц


Журналисты во время беседы с антропологом Марией Балабановой стали интересоваться аномалиями, замеченным в останках древних людей. Они узнали, что в Краснодарском крае был найден скелет 2-метрового богатыря, а скифский курган преподнес экспертам сюрприз в виде черепа жрицы, пережившей неудачную хирургическую трепанацию.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:25
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