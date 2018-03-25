Ольгу Бузову заподозрили в анорексии

Дело в том, что многие фанаты обвинили теледиву ее в чрезмерной худобе, другие же, наоборот, посчитали фигуру идеальной. Ольге зачастую приходится парировать нападки хейтеров за свое худощавое тело и маленькую грудь.Но, несмотря ни на что, девушка не стесняется оголяться. Так, например, несколько часов назад известная ведущая телестройки «Дом-2» опубликовала в своем микроблоге новый снимок из бани в красном бикини, который привлек внимание подписчиков. Пост за один час набрал более 200 тысяч лайков.Стоит отметить, что поклонники в комментариях к снимку разделились во мнении, одни назвали Ольгу Бузову эскортницей, другие «богиней», а некоторые и вовсе обвинили в анорексии.