Эксперты анонсировали десять новых автомобильных марок

Авто марки Tesla заняли довольно весомое место в рамках мирового авторынка, хотя изначально им прогнозировали короткую и бесславную жизнь. Китайский автобренд Haval назывался раньше Great Wall. Он получил популярность за счёт соотношения цены/качества. Немецким автопроизводителем Mercedes-Benz успешно возродилась модель Maybach, исчезнувшая в 40-ых годах прошлого века. Автокомпания Daimler в 1998 году в производство запустила микромобили Smart. В 2015 году корейским автобрендом Hyundai была презентована отдельная линейка премиальных авто Genesis. Автобренд Datsun после продолжительной паузы смогли возродить в сегменте доступных авто.Тайваньская компания Luxgen, занималась раньше производством лицензионных Mitsubishi и Nissan. Успешное возрождение ожидало также модели Citroen, китайские новые бренды Lifan и Geely.