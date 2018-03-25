АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Эксперты анонсировали десять новых автомобильных марок

Эксперты назвали десять новых автомобильных марок, набирающих среди автолюбителей популярность.

Эксперты анонсировали десять новых автомобильных марок

Авто марки Tesla заняли довольно весомое место в рамках мирового авторынка, хотя изначально им прогнозировали короткую и бесславную жизнь. Китайский автобренд Haval назывался раньше Great Wall. Он получил популярность за счёт соотношения цены/качества. Немецким автопроизводителем Mercedes-Benz успешно возродилась модель Maybach, исчезнувшая в 40-ых годах прошлого века. Автокомпания Daimler в 1998 году в производство запустила микромобили Smart. В 2015 году корейским автобрендом Hyundai была презентована отдельная линейка премиальных авто Genesis. Автобренд Datsun после продолжительной паузы смогли возродить в сегменте доступных авто.

Тайваньская компания Luxgen, занималась раньше производством лицензионных Mitsubishi и Nissan. Успешное возрождение ожидало также модели Citroen, китайские новые бренды Lifan и Geely.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленный минивэн JAC Refine M4 получил
Эксперты анонсировали десять новых автомобильных
Ольгу Бузову заподозрили в анорексии
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в
На последних участках Крымского моста приступили
Андрей Чуев призывает подписчиков голосовать в
Очень редкие кадры первых гастролей The Beatles
В горах Аризоны заметили НЛО в виде золотистых
В Corsair представили систему жидкостного
ЦБ: Каждый шестой российский банкомат не
Главный фтизиатр Минздрава РФ разрешила мочить
Химики определили свойства прозрачного
Останки внеземного представителя с планеты Нибиру
Лариса Долина удивила поклонников показом груди в
Старший сын Эвелины Блёданс шокировал
Состоялась презентация бюджетного смартфона Oppo
Елена Темникова раскрыла обман Ольги Серябкиной
В Канаде был продан лотерейный билет с размером
Биотопливная Lada Granta CNG дебютирует в России
Ученые разработали состав препарата для борьбы с
Представлены самые прочные смарт-часы Casio
OnePlus 5T снят с продажи
Эксперты подсчитали реальную себестоимость
Уфологи: В горах Афганистана появилось огромное
В сеть выложили тизер перспективного кросс-купе
«Настоящий мужчина» Павел Грудинин проиграл спор
Через 5 лет сервисы Apple станут популярнее iPhone
Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен
Коллеги по театру обвинили вдову Олега Табакова в
Матильда Шнурова показала поклонникам фирменное
Просмотреть все новости