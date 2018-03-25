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Посетительницы сайтов знакомств обращают внимание на снимки мужчин в сельской местности – Эксперты

Эксперты решили проанализировать переписку на сайте знакомств, чтобы выяснить предпочтения его посетительниц. Они отметили, что женщины обращают внимание на снимки мужчин в сельской местности, а также им нравятся другие нюансы.

Сюжеты с пейзажами, цветовыми оттенками и людьми сразу интересуют соискательниц, но они никогда не будут знакомиться с человеком, если рядом с ним запечатлена особа слабого пола, что также касается его матери. Домашние питомцы сразу повышают шансы сильного пола найти спутницу жизни.

Посетительницы сайтов знакомств обращают внимание на снимки мужчин в сельской местности – Эксперты


Многим дамам нравятся татуировки на теле людей или щетина на их лицах. Наличие рядом машины тоже позитивно отражается на запросах и повышает женский интерес, но вид оголенного торса, даже если он накачан, не впечатляет 47% особ.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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