АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Meizu выпустила набор сумок для вещей

У жителей России появилась возможность приобрести сумки от компании Meizu. Так в продажу вышло четыре модели сумок для ношения разных видов вещей.

Meizu выпустила набор сумок для вещей


Самый большой аксессуар стоит 2990 рублей. Он оснащен удобным ремнем для ношения на плече, а также подставкой под днищем, которая убережет сумку от грязи. Также стоит отметить рюкзак Meizu Backpack. Данный аксессуар выполнен в очень минималистичном стиле. Цена такого товара составляет 2490 рублей.

В продаже имеется удобная сумка для ношения на груди. Туда пользователь может уложить свой iPad mini, смартфон, ключи, деньги, документы и многое другое. Данное решение освобождает руки и карманы от ношения многих компактных вещей. Цена товара 1390 рублей. Самый маленький вариант от Meizu – это ручная сумочка за 1090 рублей.

Каждый аксессуар сделан из ткани типа оксфорд.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Тина Канделаки предпочитает надевать брючные
Режиссер «Заложницы» Пьер Морель займется
Ольгу Бузову назвали темноволосой «русской Барби»
Хью Джекман устал от Росомахи
Ольга Бузова ищет мужчин-танцоров для своего
Егор Крид считает, что умение вести диалог может
Психологи: Смех снижает уровень стресса
В 2018 году U12+ будет единственным флагманом HTC
Шахматная партия Виктора Корчного с фантомом
Дженнифер Лопес смутила поклонников своими мышцами
В Астраханской области ученые нашли 5000 черепов
София Ротару показала фото своего взрослого внука
Появились некоторые данные о новом автомобиле BMW
Элегантная фотосессия Дженнифер Лоуренс
Бюст Анастасии Квитко едва уместился в
Составлен рейтинг самых надежных подержанных авто
Горы Сочи «накрыла» оранжевая песчаная буря из
Ольга Бузова устроила своим подругам «тайскую
Анна Хилькевич огласила перечень правил,
Meizu выпустила набор сумок для вещей
Экс-участник «Дома-2» Георгий Малиновский
Умерла первая победительница конкурса Евровидение
Посетительницы сайтов знакомств обращают внимание
Адвокат водителя Анастасии Волочковой не явился
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Песни Ольги Бузовой сравнили с хитами Бритни Спирс
Сигарообразный НЛО вызвал извержение вулкана в
Ученые: Употребление разных видов хлеба не
Обновленный минивэн JAC Refine M4 получил
Просмотреть все новости