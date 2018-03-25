Meizu выпустила набор сумок для вещей

Самый большой аксессуар стоит 2990 рублей. Он оснащен удобным ремнем для ношения на плече, а также подставкой под днищем, которая убережет сумку от грязи. Также стоит отметить рюкзак Meizu Backpack. Данный аксессуар выполнен в очень минималистичном стиле. Цена такого товара составляет 2490 рублей.В продаже имеется удобная сумка для ношения на груди. Туда пользователь может уложить свой iPad mini, смартфон, ключи, деньги, документы и многое другое. Данное решение освобождает руки и карманы от ношения многих компактных вещей. Цена товара 1390 рублей. Самый маленький вариант от Meizu – это ручная сумочка за 1090 рублей.Каждый аксессуар сделан из ткани типа оксфорд.