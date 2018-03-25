Huawei Mate 20 получит систему сканирования отпечатков пальцев под экран

Данная информация была опубликована в сети Интернет некоторыми экспертами-инсайдерами. Отмечается, что китайский производитель решил не оснащать новый флагман дорогой опцией сканирования лица. Вместо нее Huawei Mate 20 получит модифицированный модуль сканирования отпечатков пальцев, разработчиком которого выступит компания Qualcomm. Интересно, что датчик должен получить очень чувствительным, чтобы девайс можно было разблокировать грязным или мокрым пальцем.Тем не менее, представитель компании KGI Securities, аналитик Мин-чи Куо, очень оптимистично рассматривает возможность появления в устройстве опции Face ID. Большая часть экспертов склоняется к тому, что Huawei будет пробовать разные варианты.