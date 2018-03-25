Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам новых авто

При составлении ТОП не учитывались Москва, а также Санкт-Петербург, где россияне купили 28 400/13 100 машин соответственно. ТОП-10 возглавила Казань за счёт 3 000 проданных подержанных авто в период январь-февраль месяц. На второй позиции разместился Екатеринбург (2 840 авто). В Самаре смогли реализовать 2 360 авто. За счёт этого город смог занять третье место в ТОП. Нижний Новгород оказался на четвёртом месте (2 280 авто). Краснодар занял пятое место (2 100 авто). В ТОП также вошли Уфа (2 080 авто), Челябинск (1 940 авто), Ростов-на-Дону (1 920 авто), Пермь (1 880 авто), Воронеж (1 600 авто). Во всех городах наблюдалась положительная динамика реализаций.Самое заметное увеличение зафиксировали в таких городах как Челябинск (+44%), а также Екатеринбург (+41%). Екатеринбург тоже смог занять первую позицию в России по продажам премиальных авто.