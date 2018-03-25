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Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам новых авто

Составлен ТОП-10 городов РФ, в которых автодилеры реализовали больше всего новых авто за первые 2 месяца текущего года.

Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам новых авто


При составлении ТОП не учитывались Москва, а также Санкт-Петербург, где россияне купили 28 400/13 100 машин соответственно. ТОП-10 возглавила Казань за счёт 3 000 проданных подержанных авто в период январь-февраль месяц. На второй позиции разместился Екатеринбург (2 840 авто). В Самаре смогли реализовать 2 360 авто. За счёт этого город смог занять третье место в ТОП. Нижний Новгород оказался на четвёртом месте (2 280 авто). Краснодар занял пятое место (2 100 авто). В ТОП также вошли Уфа (2 080 авто), Челябинск (1 940 авто), Ростов-на-Дону (1 920 авто), Пермь (1 880 авто), Воронеж (1 600 авто). Во всех городах наблюдалась положительная динамика реализаций.

Самое заметное увеличение зафиксировали в таких городах как Челябинск (+44%), а также Екатеринбург (+41%). Екатеринбург тоже смог занять первую позицию в России по продажам премиальных авто.
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:55
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