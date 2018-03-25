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Андрей Чуев призывает подписчиков голосовать в свадебном конкурсе за пару Александра Гобозова и Ольги Жариковой

Бывший участник знаменитой телестройки «Дом-2» Андрей Чуев попросил своих фолловеров проголосовать за пару Саши Гобозова и Ольги Жариковой в конкурсе «Свадьба на миллион».

Андрей Чуев призывает подписчиков голосовать в свадебном конкурсе за пару Александра Гобозова и Ольги Жариковой

Александр вновь появился на проекте несколько месяцев назад, однако уже успел попробовать создать отношения с несколькими девушками телепроекта «Дом-2». Молодой человек даже познакомил своих родителей сначала с Катериной Зиновьевой, а теперь и с Ольгой Жариковой, с которой даже принял решение участвовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион».

Ранее мама Саши Ольга Васильевна была настроена против того, чтобы ее сын заселился в комнату со своей новой девушкой, и верила, что он все-таки помирится с Екатериной.

В своем микроблоге Instagram бывший участник реалити-шоу Андрей Чуев, который проживает по соседству с родителями Гобозова, разместил новый видеоролик. В кадрах запечатлены Ольга и Александр в гостях у родителей молодого человека. В описании к публикации Чуев призвал своих подписчиков проголосовать за Гобозова в свадебном конкурсе.

В конце ролика Ольга Васильевна и отец Роберт также выразили желание принять участие в «Свадьбе на миллион», а в свою очередь Андрей попросил фолловеров голосовать за семейство Гобозовых.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:42
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