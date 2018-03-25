AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле 10 тысяч рублей
На торговой площадке AliExpress предлагается временная возможность приобрести смартфон Xiaomi Mi A1 менее чем за 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что на территории России данная модель предлагается за 15 тысяч рублей и более.
Так известно, что для покупки по заниженной цене предлагаются и стандартная, и базовая модификации. Цена стартует с показателя в 9800 рублей. При этом важно знать, что здесь речь идет о глобальной версии с поддержкой русского языка, которая позволит получать все необходимые обновления и без проблем их устанавливать.
Доступной такая акция будет с 28 марта текущего года. Таким образом, можно уже сейчас найти магазин, который предлагает такую щедрую сделку, и добавить Xiaomi Mi A1 к себе в корзину, а с наступлением акции приобрести его.
Напомним, что смартфон работает на основе 5,5-дюймового дисплея IPS, предлагающим разрешение 1920 на 1080 пикселей, и процессора Qualcomm Snapdragon 625 с восемью ядрами и частотой 2 ГГц. Также можно выделить 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ, камеры с разрешением 12 и 5 Мп и батарею на 3080 мАч с поддержкой Quick Charge.
Так известно, что для покупки по заниженной цене предлагаются и стандартная, и базовая модификации. Цена стартует с показателя в 9800 рублей. При этом важно знать, что здесь речь идет о глобальной версии с поддержкой русского языка, которая позволит получать все необходимые обновления и без проблем их устанавливать.
Доступной такая акция будет с 28 марта текущего года. Таким образом, можно уже сейчас найти магазин, который предлагает такую щедрую сделку, и добавить Xiaomi Mi A1 к себе в корзину, а с наступлением акции приобрести его.
Напомним, что смартфон работает на основе 5,5-дюймового дисплея IPS, предлагающим разрешение 1920 на 1080 пикселей, и процессора Qualcomm Snapdragon 625 с восемью ядрами и частотой 2 ГГц. Также можно выделить 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ, камеры с разрешением 12 и 5 Мп и батарею на 3080 мАч с поддержкой Quick Charge.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00