В апреле в России стартуют продажи китайского кроссовера Hawtai Laville
В апреле текущего года на российском рынке стартуют продажи кроссовера Hawtai Laville. Данную модель в России ожидали в конце 2017 года, так как ОТТС на автомобиль китайцы получили в октябре прошлого года, однако его продажи были перенесены.
На российском рынке будут реализовываться кроссоверы Hawtai Laville, которые собирают в городе Черкесске на заводе Derways. Габариты автомобиля составляют 4 426/1 862/1 709 мм.
Под капотом кроссовера Hawtai Laville установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 145 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение кроссовера входит обогрев сидений, мониторинг давления в шинах, парктроник, мультимедийный комплекс, система кругового видеообзора и многое другое. На официальном сайте бренда обнародовали цену Hawtai Laville, стартующие от 999 800 рублей, но через некоторое время эти данные удалили.
На российском рынке будут реализовываться кроссоверы Hawtai Laville, которые собирают в городе Черкесске на заводе Derways. Габариты автомобиля составляют 4 426/1 862/1 709 мм.
Под капотом кроссовера Hawtai Laville установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 145 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение кроссовера входит обогрев сидений, мониторинг давления в шинах, парктроник, мультимедийный комплекс, система кругового видеообзора и многое другое. На официальном сайте бренда обнародовали цену Hawtai Laville, стартующие от 999 800 рублей, но через некоторое время эти данные удалили.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 16:50