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В апреле в России стартуют продажи китайского кроссовера Hawtai Laville

В апреле текущего года на российском рынке стартуют продажи кроссовера Hawtai Laville. Данную модель в России ожидали в конце 2017 года, так как ОТТС на автомобиль китайцы получили в октябре прошлого года, однако его продажи были перенесены.

В апреле в России стартуют продажи китайского кроссовера Hawtai Laville


На российском рынке будут реализовываться кроссоверы Hawtai Laville, которые собирают в городе Черкесске на заводе Derways. Габариты автомобиля составляют 4 426/1 862/1 709 мм.

Под капотом кроссовера Hawtai Laville установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 145 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.

В оснащение кроссовера входит обогрев сидений, мониторинг давления в шинах, парктроник, мультимедийный комплекс, система кругового видеообзора и многое другое. На официальном сайте бренда обнародовали цену Hawtai Laville, стартующие от 999 800 рублей, но через некоторое время эти данные удалили.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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