В апреле в России стартуют продажи китайского кроссовера Hawtai Laville

На российском рынке будут реализовываться кроссоверы Hawtai Laville, которые собирают в городе Черкесске на заводе Derways. Габариты автомобиля составляют 4 426/1 862/1 709 мм.Под капотом кроссовера Hawtai Laville установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 145 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с 4-скоростной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.В оснащение кроссовера входит обогрев сидений, мониторинг давления в шинах, парктроник, мультимедийный комплекс, система кругового видеообзора и многое другое. На официальном сайте бренда обнародовали цену Hawtai Laville, стартующие от 999 800 рублей, но через некоторое время эти данные удалили.