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Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже

Китайский атоконцерн Dongfeng выводит на российский рынок рестайлинговый пикап Rich. Данная модель разработана на платформе Nissan Navara 1998 года.

Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже


Обновлённый пикап Dongfeng Rich получил иную решётку радиатора, слегка доработанную оптику и видоизменённые бамперы. В салоне автомобиля появилось трёхспицевое рулевое колесо, двухцветная передняя панель, модернизированная приборная панель, продвинутый мультимедийный комплекс, круглые дефлекторы системы вентиляции и новый блок управления климатической установкой.

Рестайлинговый пикап комплектуется усовершенствованным турбодизельным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 140 лошадиных сил, функционирует он на пару с 6-ступенчатой механикой. Также в моторную гамму обновлённого автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра, генерирующий 139 «лошадей», комплектующийся 5-скоростной «механикой». Автомобиль предлагается с полным и задним приводом.

Относительно предыдущей модели новый пикап Dongfeng Rich немного прибавил в цене. Так начальная комплектация стоит от 85 800 юаней, автомобиль уже доступен у китайских дилеров в 16 комплектациях.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:40
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