Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
Китайский атоконцерн Dongfeng выводит на российский рынок рестайлинговый пикап Rich. Данная модель разработана на платформе Nissan Navara 1998 года.
Обновлённый пикап Dongfeng Rich получил иную решётку радиатора, слегка доработанную оптику и видоизменённые бамперы. В салоне автомобиля появилось трёхспицевое рулевое колесо, двухцветная передняя панель, модернизированная приборная панель, продвинутый мультимедийный комплекс, круглые дефлекторы системы вентиляции и новый блок управления климатической установкой.
Рестайлинговый пикап комплектуется усовершенствованным турбодизельным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 140 лошадиных сил, функционирует он на пару с 6-ступенчатой механикой. Также в моторную гамму обновлённого автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра, генерирующий 139 «лошадей», комплектующийся 5-скоростной «механикой». Автомобиль предлагается с полным и задним приводом.
Относительно предыдущей модели новый пикап Dongfeng Rich немного прибавил в цене. Так начальная комплектация стоит от 85 800 юаней, автомобиль уже доступен у китайских дилеров в 16 комплектациях.
Обновлённый пикап Dongfeng Rich получил иную решётку радиатора, слегка доработанную оптику и видоизменённые бамперы. В салоне автомобиля появилось трёхспицевое рулевое колесо, двухцветная передняя панель, модернизированная приборная панель, продвинутый мультимедийный комплекс, круглые дефлекторы системы вентиляции и новый блок управления климатической установкой.
Рестайлинговый пикап комплектуется усовершенствованным турбодизельным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 140 лошадиных сил, функционирует он на пару с 6-ступенчатой механикой. Также в моторную гамму обновлённого автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра, генерирующий 139 «лошадей», комплектующийся 5-скоростной «механикой». Автомобиль предлагается с полным и задним приводом.
Относительно предыдущей модели новый пикап Dongfeng Rich немного прибавил в цене. Так начальная комплектация стоит от 85 800 юаней, автомобиль уже доступен у китайских дилеров в 16 комплектациях.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:40