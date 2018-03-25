Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже

Обновлённый пикап Dongfeng Rich получил иную решётку радиатора, слегка доработанную оптику и видоизменённые бамперы. В салоне автомобиля появилось трёхспицевое рулевое колесо, двухцветная передняя панель, модернизированная приборная панель, продвинутый мультимедийный комплекс, круглые дефлекторы системы вентиляции и новый блок управления климатической установкой.Рестайлинговый пикап комплектуется усовершенствованным турбодизельным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 140 лошадиных сил, функционирует он на пару с 6-ступенчатой механикой. Также в моторную гамму обновлённого автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра, генерирующий 139 «лошадей», комплектующийся 5-скоростной «механикой». Автомобиль предлагается с полным и задним приводом.Относительно предыдущей модели новый пикап Dongfeng Rich немного прибавил в цене. Так начальная комплектация стоит от 85 800 юаней, автомобиль уже доступен у китайских дилеров в 16 комплектациях.