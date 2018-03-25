В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой «Нивы»
Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» обещали разработать новый кроссовер с современным дизайном. В ожидании этого события независимые дизайнеры создали рендеры обновлённой версии российского внедорожника.
Авторами рендерных изображений являются художники портала «Колёса.ру», они воссоздали возможный концепт «Нивы» новой генерации. Автомобиль изображён с плавными линиями кузова и агрессивным дизайном экстерьера. Передняя часть автомобиля плавно переходит в классическую модель «Нивы».
По мнению экспертов, было бы не плохо обзавестись подобной машиной. В то же время они выразили своё опасение по поводу того, что ценник на новинку может быть завышен.
Авторами рендерных изображений являются художники портала «Колёса.ру», они воссоздали возможный концепт «Нивы» новой генерации. Автомобиль изображён с плавными линиями кузова и агрессивным дизайном экстерьера. Передняя часть автомобиля плавно переходит в классическую модель «Нивы».
По мнению экспертов, было бы не плохо обзавестись подобной машиной. В то же время они выразили своё опасение по поводу того, что ценник на новинку может быть завышен.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:20