В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой «Нивы»

Авторами рендерных изображений являются художники портала «Колёса.ру», они воссоздали возможный концепт «Нивы» новой генерации. Автомобиль изображён с плавными линиями кузова и агрессивным дизайном экстерьера. Передняя часть автомобиля плавно переходит в классическую модель «Нивы».По мнению экспертов, было бы не плохо обзавестись подобной машиной. В то же время они выразили своё опасение по поводу того, что ценник на новинку может быть завышен.