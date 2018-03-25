В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для изгнания демона

Пастор Арасели Меза организовала свою коммуну, контролируя все действия прихожан церкви. Женщина и родители двухлетнего мальчика верили, что в тело ребенка вселился демон, которого необходимо изгнать. В качестве процедуры экзорцизма 52-летняя пастор выбрала абсолютное голодание, поэтому через 3 недели мальчик скончался.После гибели ребенка пастор провела ритуал воскрешения, но ребенка к жизни вернуть не удалось. Теперь Меза приговорена к 99 годам тюрьмы и выплаты штрафа в размере $10 тыс.