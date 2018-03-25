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В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для изгнания демона

Женщина-пастор из Техаса (США) намеренно морила ребенка голодом, пытаясь избавить его от демона. После гибели мальчика пастор, считающая себя пророком, попыталась воскресить ребенка, но ритуал закончился провалом, информирует портал Dallas news.

В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для изгнания демона


Пастор Арасели Меза организовала свою коммуну, контролируя все действия прихожан церкви. Женщина и родители двухлетнего мальчика верили, что в тело ребенка вселился демон, которого необходимо изгнать. В качестве процедуры экзорцизма 52-летняя пастор выбрала абсолютное голодание, поэтому через 3 недели мальчик скончался.

После гибели ребенка пастор провела ритуал воскрешения, но ребенка к жизни вернуть не удалось. Теперь Меза приговорена к 99 годам тюрьмы и выплаты штрафа в размере $10 тыс.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:42
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