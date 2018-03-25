Ученые выделили регионы, которые может накрыть дым от лесных пожаров

Согласно данным документа, неблагоприятная экологическая ситуация, вызванная лесными пожарами, будет наблюдаться на территории СФО, Урала и Дальневосточного региона, публикует сведения портал РИА Новости. По итогам прошедшего года наибольшее количество лесных пожаров прошло в Бурятии, Забайкалье, Якутии и Иркутске.Стихийные бедствия наносят прямой ущерб экономике страны, приводя к жертвам среди населения. За прошедшие 20 лет во всем мире жертвами катастроф стали порядка 3 млн человек.