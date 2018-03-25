Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X 2025

Арина Тарасова назвала свой концепт LADA Triangle-X 2025, он предназначен для отечественного производителя. Новинка оснащена необычными дверями типа «крылья чайки».На видеоролике видно, что будущий автомобиль наделён панорамной крышей и оснащён беспилотной системой вождения. Особого внимания заслуживает кузов машины, его цвет можно выбрать на смартфоне по желанию.Автомобиль LADA Triangle-X получил комфортный салон, а в перечень оснащения входят современные опции. По словам начинающего дизайнера, концепт ориентирован на молодых водителей.