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Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X 2025

Накануне в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён концептуальная модель автомобиля LADA Triangle-X 2025 года. Автором изображений является начинающий дизайнер Арина Тарасова, этот проект является её дипломной работой.

Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X 2025


Арина Тарасова назвала свой концепт LADA Triangle-X 2025, он предназначен для отечественного производителя. Новинка оснащена необычными дверями типа «крылья чайки».

На видеоролике видно, что будущий автомобиль наделён панорамной крышей и оснащён беспилотной системой вождения. Особого внимания заслуживает кузов машины, его цвет можно выбрать на смартфоне по желанию.

Автомобиль LADA Triangle-X получил комфортный салон, а в перечень оснащения входят современные опции. По словам начинающего дизайнера, концепт ориентирован на молодых водителей.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:28
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