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В 2019 году ученые создадут новый «космический холодильник» для МКС

Российские инженеры из ИМБП и РКК "Энергия" намерены к 2019 году создать новый "космический холодильник" для нужд МКС. Компактная термосумка позволит доставлять в космос замороженные материалы, а также получать охлажденные образцы с орбиты.

В 2019 году ученые создадут новый «космический холодильник» для МКС


Термосумка будет весить порядка 3,5 кг, сохраняя внутри себя температуру от -20 до -5 градусов по шкале Цельсия в течение 12 часов, пишет портал РИА Новости. "Холодильник" под названием "Возврат" выдержит не менее пяти полетов в космос. Новый аппарат получит более прочный корпус, позволяющий сохранять биологические материалы в целости и нужной кондиции для их возвращения на Землю после космического эксперимента.

"Возврат" получит 6 аккумуляторов холода, внутри которых можно будет размещать шприцы с биоматериалом. Охлаждение образцов до температуры в -20 градусов пройдет за 48 часов.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:45
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