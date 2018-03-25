В 2019 году ученые создадут новый «космический холодильник» для МКС

Термосумка будет весить порядка 3,5 кг, сохраняя внутри себя температуру от -20 до -5 градусов по шкале Цельсия в течение 12 часов, пишет портал РИА Новости. "Холодильник" под названием "Возврат" выдержит не менее пяти полетов в космос. Новый аппарат получит более прочный корпус, позволяющий сохранять биологические материалы в целости и нужной кондиции для их возвращения на Землю после космического эксперимента."Возврат" получит 6 аккумуляторов холода, внутри которых можно будет размещать шприцы с биоматериалом. Охлаждение образцов до температуры в -20 градусов пройдет за 48 часов.